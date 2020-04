Münster -

Lange waren die Recyclinghöfe geschlossen, am vergangenen Samstag starteten die Abfallwirtschaftsbetriebe dann einen Versuch: Am Entsorgungszentrum in Coerde konnten Grünabfälle abgegeben werden, zwei Recyclinghöfe bieten zudem Müllentsorgung nach Terminvergabe an. Das Konzept hat sich bewährt.