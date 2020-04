Angebot aus dem Homeoffice

Krankenhäuser, Energieversorger, Lebensmittelhandel: Sie alle zählen zu den sogenannten systemrelevanten Bereichen, die für eine funktionierende Gesellschaft unverzichtbar sind. Auch die Arbeitsagenturen gehören zu dieser Gruppe. Sie tragen in der Corona-Krise dazu bei, Existenzen zu sichern und die Wirtschaft zu stützen.

Seit Mitte März ist die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster für Besucher geschlossen. Gearbeitet wird aber mit Hochdruck, um insbesondere Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld auszuzahlen und Menschen zu helfen.

Verändertes Aufgabengebiet

Wenn Melanie Lücke in diesen Tagen am Schreibtisch sitzt, hat sie ihre Kinder um sich. Die Arbeitsvermittlerin arbeitet seit Mitte März im Homeoffice. Doch nicht nur das Arbeitsumfeld, auch das Aufgabengebiet hat sich durch die aktuelle Lage verändert. Anstatt Arbeitsuchende oder Arbeitslose in einen neuen Job zu vermitteln, berät sie jetzt Arbeitgeber und bearbeitet Anträge von Kurzarbeit. Mit internetbasierten Kursen hat sie sich in das neue Arbeitsfeld eingearbeitet.

Zuhause zu arbeiten sei manchmal ein ziemlicher Spagat. Denn wie viele andere Mütter und Väter muss sie neben der Arbeit auch die Betreuung ihrer Kinder organisieren. „Deshalb beginne ich morgens schon um sechs oder nutze die Abendstunden, um zu arbeiten“, so Lücke.

Fehlende Lieferungen oder Aufträge

Eine Situation wie in der aktuellen Corona-Pandemie hat die erfahrene Arbeitsvermittlerin noch nicht erlebt. Unzählige Anrufe von betroffenen Arbeitgebern haben sie erreicht. Sie berichten davon, dass sie ihren Betrieb vorübergehend schließen mussten, für die Produktion wichtige Lieferungen ausbleiben oder die Aufträge wegbrechen. Sie alle möchten Entlassungen vermeiden und ihre Mitarbeiter weiter beschäftigen. Melanie Lücke ist froh, helfen zu können.

„Aber manche Gespräche gehen einem schon sehr unter die Haut“, erzählt sie. „Besonders die Unternehmen, die von jetzt auf gleich zumachen mussten, haben große Sorgen.“ Um ihre Anzeigen von Kurzarbeit schnell zu bearbeiten, schaltet Lücke auch an den Wochenenden und Feiertagen den Computer ein.

„Auch in Münster und im Kreis Warendorf sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise bereits jetzt enorm." Joachim Fahnemann

Rund 156.000 solcher Anzeigen gingen bis zum 13. April in Nordrhein-Westfalens Arbeitsagenturen ein. „Auch in Münster und im Kreis Warendorf sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise bereits jetzt enorm“, berichtet Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. Die aktuelle Situation sei mit nichts vergleichbar. „Uns rufen sehr viele Arbeitgeber an, die noch nie mit Kurzarbeit zu tun hatten und auch noch nicht von konjunkturellen Einbrüchen betroffen waren.“