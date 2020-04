Die Auswirkungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus treffen das Unternehmen hinter der Marke Urlaubsguru stark. Seit über vier Wochen arbeitet der Großteil der Uniq-Mitarbeiter laut einer Pressemitteilung des Unternehmens in Kurzarbeit.

Trotz umfassender Kostenreduktion stellt die mangelnde Nachfrage nach Reisen Uniq vor große finanzielle Herausforderungen. In der vergangenen Woche konnte die unmittelbare Zukunft des Unternehmens mit der Zusage eines Kredits abgesichert werden. Die Beanspruchung der externen Hilfe bringe aber auch Konsequenzen für die Personalstruktur mit sich.

40 Arbeitsplätze werden abgebaut

In den kommenden Monaten müsse man rund 40 Arbeitsplätze abbauen. Davon seien auch die Urlaubsguru-Stores in Unna und Münster betroffen, die zum 31. Juli schließen werden, so das Unternehmen, das in jüngerer Vergangenheit bei zahlreichen großen Veranstaltungen in der Stadt als Sponsor aufgetreten war.

Aufgrund der Corona-Krise sei nicht abzusehen, wann sicheres Reisen wieder möglich sein werde. Die Auswirkungen würden daher noch Monate, wenn nicht sogar Jahre für Umsatzeinbußen sorgen, schreibt das Unternehmen.