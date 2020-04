In Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es einen weiteren Todesfall gegeben – eine 95-jährige Frau verstarb am Freitag in einem münsterischen Krankenhaus. Insgesamt 13 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus Münster sind damit seit Ende Februar gestorben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Derweil ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet am Freitag auf 622 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag hat es also drei Neuinfektionen gegeben. Davon sind 557 Patienten (Stand: 24. April) wieder genesen. Somit gelten aktuell 52 Münsteraner als infiziert. Am Donnerstag hatte die Stadt 54 Erkrankte gemeldet. Die Zahl ist bereits seit einiger Zeit stetig rückläufig.

30 Patienten in Krankenhäusern

Die Krankenhäuser behandeln laut der Mitteilung der Stadt zurzeit 30 Corona-Patienten, davon 16 auf Intensivstationen. Aktuell müssen zwölf Patienten beatmet werden. Am Freitagnachmittag waren auf den Intensivstationen der Stadt 47 Betten frei.

Zahlreiche Verstöße gegen Kontaktverbot

Am Donnerstag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster 271 Kontrollen vor, bei diesen Kontrollen wurden 121 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt. Verstoßen wird dabei insbesondere gegen das Kontaktverbot (beispielsweise Gruppen am Kanal) und das Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen, aber auch gegen das Betretungsverbot (z. B. Sportanlagen). "Meistens handelt es sich dabei um Jugendliche und Heranwachsende", teilt die Stadt mit.

Der Bußgeldkatalog sieht für einen Verstoß gegen das Kontaktverbot 200 Euro, gegen das Grillen auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen 250 Euro und beim Betretungsverbot 500 Euro vor.