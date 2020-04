Nicht „Schulter an Schulter“ im Schwimmbad

Schwimmen und Planschen – das ist in Münster seit Mitte März nicht mehr möglich. Die Schwimmbäder sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen – und sie bleiben es vorerst auch.

Dennoch werden schon seit Wochen die drei städtischen Freibäder für die Badesaison fit gemacht. Am 1. Mai sollte die Saison in der Coburg an der Grevener Straße beginnen – doch daraus wird wegen der Fortdauer der Kontaktsperre vorerst nichts.

Optimismus in der Stadtverwaltung

Auch wenn kein konkreter Zeitpunkt in Sicht ist, zeigt Stadtdirektor Thomas Paal, als Dezernent unter anderem zuständig für die Bäder, Optimismus: „Wir rechnen schon damit, dass wir die Freibäder in diesem Sommer öffnen“, sagt Paal. Die Münsteraner, so schätzt es Paal ein, würden sich bei sommerlichem Wetter ansonsten sicher an anderen Badestellen, etwa am Kanal, tummeln.

Sicher sei aber auch: „Schulter an Schulter im Wasser und auf den Liegewiesen, wie es sonst an heißen Sommertagen in den Bädern üblich war – dazu wird es in diesem Jahr nicht kommen“, betont Paal. Der Verwaltung schwebe vor, nur eine begrenzte Zahl von Menschen einzulassen.

„ Aktuell steht leider nur fest, dass auch wir warten müssen. Aktuell steht leider nur fest, dass auch wir warten müssen. “ Stadtdirektor Thomas Paal

Wie das aber konkret funktionieren soll – dazu gibt es noch keine genauen Pläne. „Aktuell steht leider nur fest, dass auch wir warten müssen“, bedauert Paal, der aber davon ausgeht, dass nach dem 4. Mai, wenn die Frist für die aktuellen Corona-Regeln ende, darüber Aussagen geben werde.

Für Marco Beernink, den leitenden Schwimmmeister in der Coburg, stirbt, wie er in einem Videointerview mit der Redaktion unserer Zeitung sagt, „die Hoffnung zuletzt“. Eine Überwachung der Abstandsregeln im Freibad werde aber, so erklärt Beernink auch, einen „erheblichen Personalaufwand“ bedeuten. Das Wasser in den Becken glitzert unterdessen einladend in der Sonne, im Prinzip ist die Coburg startklar.

Keine Erkenntnisse über Infektion im Badewasser

Auch die Freibäder in Hiltrup und Stapelskotten, die in den vergangen Jahren etwas später als die mit Fernwärme beheizbare Coburg starteten, sind vorbereitet für den Empfang von Badegästen.

Wie hoch die Infektionsgefahr durch das Corona-Virtus speziell in Schwimmbädern ist, darüber gibt es bislang keine detaillierten Erkenntnisse. Die deutsche Gesellschaft für das Badewesen betont in ihrem Internetportal, dass alle vorliegenden Erkenntnisse darauf hindeuteten, „dass Viren durch das Chlor sicher abgetötet werden“. Damit bestehe in Schwimmbädern kein größeres Ansteckungsrisiko als in anderen Einrichtungen auch.

Sollten in Münster Möglichkeiten gefunden werden, den Betrieb der Schwimmbäder unter Corona-Hygiene-Regeln zu organisieren, würde dies auch für die Hallenbäder gelten.