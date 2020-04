Münster -

Von Martin Ellerich

Lieber selbst sterben als zu töten? Davon muss Wilhelm Kusserow fest überzeugt gewesen sein. Der Gefreite im Wehrkreis VI mit Hauptsitz Münster weigerte sich, in den Krieg zu ziehen: „Du sollst nicht töten.“ Am 27. April 1940, 7.10 Uhr, waren auf dem freien Feld hinter dem Wehrmachtslazarett in Münster, an der heutigen Hautklinik, Schüsse zu hören. Sie töteten den 25-jährigen Zeugen Jehova aus Bad Lippspringe.