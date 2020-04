Am vergangenen Wochenende überprüften Polizisten an verschiedenen Stellen in Münster die Geschwindigkeit. Insgesamt erhoben die Beamten laut einer Mitteilung 24 Verwarnungsgelder und fertigten 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Am Freitag fiel den Polizisten um 18.38 Uhr auf der Steinfurter Straße in Höhe der Straße Wilkinghege ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Münster auf, der mit 108 Stundenkilometern in Fahrtrichtung Nienberge unterwegs war. Erlaubt waren 70 Stundenkilometer. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und ein Punkt.

Mit 79 durch die Tempo-50-Zone

Auf dem Albersloher Weg in Höhe der Kiesekamps Mühle fuhr am Samstagabend gegen 22 Uhr ein 23-Jähriger stadtauswärts. Der Mann aus Sendenhorst beschleunigte seinen Wagen unmittelbar neben der Messstelle der Polizisten, die gerade Geschwindigkeitsmessungen stadteinwärts durchführten, bei erlaubten 50 Stundenkilometern auf 79 Stundenkilometer.

Da auch der abfließende Verkehr kontrolliert werden konnte, stoppte ein Motorradpolizist den 23-Jährigen an der Egbert-Snoek-Straße. Neben dem Bußgeld in Höhe von 130 Euro und dem Punkt in Flensburg erwartet den Autofahrer noch eine Nachschulung, da er sich noch in der Probezeit befindet.

Kontrollen in Häger und Albachten

Sonntag kontrollierten Polizisten um 18.30 Uhr an der Hanseller Straße in Nienberge-Häger in Fahrtrichtung Häger. Zwei Kradfahrer erwarten nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da sie bei erlaubten 70 Stundenkilometern mit 109 bzw. 97 Stundenkilometern unterwegs waren.

Am Oberort in Albachten stoppten die Beamten bei geringem Fahrzeugverkehr zwei Autofahrer, die mit jeweils 75 Stundenkilometern bei erlaubten 50 Stundenkilometern fuhren. Beide Pkw-Fahrer erwarten Odnungswidigkeitenanzeigen.