Die LVM profitiere davon, schon vor der Krise einen Großteil ihrer Prozesse digitalisiert zu haben, berichtete der Vorstandsvorsitzende Dr. Mathias Kleuker. Bereits vor dem öffentlichen Shutdown Mitte März sei der überwiegende Teil der Mitarbeiter ­nahezu reibungslos ins Home­office gewechselt, hieß es.Auch alle rund 2400 LVM-Versicherungsbüros seien telefonisch und insbesondere auch digital für ihre Kunden jederzeit erreichbar. „In der derzeitigen Situation können wir besonders unter Beweis stellen, was Kundenservice bedeutet“, ist Kleuker stolz auf das Erreichte.

Für das vergangene Jahr lege der LVM-Chef glänzende Zahlen vor: Die Beitragseinnahmen des Konzerns stiegen um 4,1 Prozent auf rund 3,8 Milliarden €. Dabei legten die Sparten der Konzernmutter mit 5,2 Prozent erneut deutlich stärker zu als der Durchschnitt der Konkurrenten (3,4 Prozent). Die Kfz-Sparte steigerte ihre Beiträge um 3,9 Prozent auf über 1,3 Milliarden €. In der Sachversicherung stiegen die Beitragseinnahmen um 8,4 Prozent auf 611 Millionen €. Auch mit dem Wachstum ihrer Töchter Leben und Kranken zeigt sich die LVM-Versicherung sehr zufrieden.

„2019 war für die LVM nicht nur ein wachstums-, sondern auch ein ausge­sprochen ertragreiches Jahr“, so der Vorstandsvorsitzende. Eine moderate Schaden­entwicklung und ein sehr gutes Kapitalanlagejahr führten zu einem Ergebnis nach Steuern von 209 Mio. €.

Diese gute Basis hilft dem Versicherer jetzt auch in der Corona-Krise. „Die LVM-Versicherung ist außer­ordentlich finanzstark und damit auch in Corona-Zeiten sicher“, hob Kleuker hervor. „Und, was uns sehr wichtig ist: Wir sind auch in diesen Zeiten jederzeit für unsere Kunden da.“