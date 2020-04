Eichenprozessionsspinner: Bekämpfung aus der Luft

Zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners hat der Allwetterzoo Münster jetzt große Geschütze aufgefahren: Ein Helikopter flog am Montag über das Areal und verspritzte ein biologisches Insektizid. „Sie sind um 15.45 Uhr gestartet und waren dann ungefähr eine Stunde unterwegs“, sagte Zoosprecher Jan Ruch.

Der Wirkstoff, den der Helikopter abgab, heißt ­„Foray®ES“, wie die Zooleitung mitteilte. Das biologische Insektizid diene der Bekämpfung von freifressenden Schmetterlingsraupen – wie zum Beispiel dem Eichenprozessionsspinner.

Kein Schaden für andere Insekten

Mit der Wirkstoffaufnahme soll ein sofortiger Fraßstopp der Raupen bewirkt werden. Die Wirkungsdauer beträgt laut Zooleitung bis zu zehn Tage. Das Mittel werde auch im biologischen Anbau verwendet und schade anderen Insekten nicht. „Damit gehen wir einen ähnlichen Weg wie andere Institutionen in der Region“, hieß es von der Zooleitung.

Die Tiere sowie das Personal des Allwetterzoos seien für die Zeit des Helikopter-Einsatzes nicht auf dem Gelände, beziehungsweise in den Außenanlagen der Reviere gewesen. Auch wenn das Ausbringen des Biozids sehr punktuell erfolgt sei, sollten die Tiere nicht durch den Lärm des tieffliegenden Helikopters in Panik versetzt werden. Aus diesem Grund habe man die Tiere in ihre Häuser und Ställe gebracht.

Zoo rechnet mit starkem Befall

Der Allwetterzoo hatte im vergangenen Jahr mit einem massiven Aufkommen des Eichenprozessionsspinners zu kämpfen. Auch in diesem Jahr gehe man von einem starken Befall aus. Um die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern zu gewährleisten sei es „maßgeblich, die Dichte der Brennhaare zu reduzieren“. Daher führe man vor allem mechanische und chemische Maßnahmen durch, da sie deutlich effizienter sind, als zum Beispiel organisatorische, wie dem Absperren von Arealen, so die Zooleitung.