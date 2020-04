Im Prozess um den Mord an einer 68-jährigen Münsteranerin wurden am Montag am Landgericht weitere Zeugen vernommen. Zunächst wurde der Vorgesetzte des 52-jährigen Angeklagten, der seine Tante aus Habgier ermordet haben soll, zu dessen finanzieller Situation befragt.

Der Angeklagte soll an einer Software-Firma beteiligt gewesen sein und dort als freier Unternehmer gearbeitet haben. Obwohl er laut seines Vorgesetzten zum Tatzeitpunkt keine eigenen Projekte betreute, hätte er dennoch weiterhin monatliche Geldzahlungen erhalten. Ein Sprecher des Landgerichts sprach gegenüber unserer Zeitung von einer finanziell „sehr komplexen Situation“.

Nachbar des Opfers sagt aus

Zudem wurde ein 84-jähriger Nachbar des Opfers aus Kinderhaus befragt. Er habe zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt Stimmen aus der Wohnung des Opfers wahrgenommen, berichtete der Mann vor Gericht. Allerdings könne er sich nicht mehr detailliert erinnern, ob die Stimmen – passend zum aktuellen Ermittlungsstand – zu einem Mann und einer Frau gehörten, oder nicht. Der nächste Prozesstag ist für den 14. Mai angesetzt.