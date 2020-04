Mediziner der Uni zufrieden mit Neustart der Lehre

Mehrere Wochen lang mussten sie in die Röhre gucken. Jetzt schauen sie stattdessen in ein digitales Mikroskop. Am Dienstag nach Ostern hat für die Medizinstudierenden der WWU der Lehrbetrieb nach der Corona-Zwangspause wieder begonnen. Die Ausbildung läuft auch an der Domagkstraße jetzt komplett digital - und das erstaunlich gut.

„Eine rein digitale Lehre bedeutet einen großen Lernprozess für alle Seiten, für Hochschullehrer ebenso wie für Studierende“, sagt Dr. Helmut Ahrens. Der Orthopäde ist Mitarbeiter des Instituts für Ausbildung und Studienangelegenheiten (IfAS) und als solcher mit der praktischen Umsetzung des neuen Lehrkonzeptes befasst.

Digitale Lehre wurde lange vorbereitet

Kleinere Begleiterscheinungen, wie pseudowitzige Pseudonyme, mit denen sich einzelne Studierende anfangs einloggen wollten, hätten sich schnell „herausgewachsen“, so der Mediziner: „Lehre ist nicht Facebook, hier gilt nur eine Identität und das ist die per WWU-Kennung nachgewiesene“, schmunzelt der Mediziner.

Die digitale Lehre, die er und seine Kolleginnen und Kollegen vom IfAS derzeit umsetzen, folgt einem innovativen Konzept und wurde über mehrere Wochen hinweg vorbereitet. „Wir wollten nicht einfach nur Vorlesungen abfilmen oder Materialien zum Download anbieten“, erläutert Studiendekan Prof. Bernhard Marschall, der das Konzept erarbeitet hat. Eine von dessen Grundideen: Die rund 100 Zoom-Kanäle, die die Medizinische Fakultät angekauft hat.

Check-In-Schalter im Gebäude

Das Lehrgebäude der WWU-Mediziner hat sich mit diesem Konzept in eine Art Flughafen-Terminal verwandelt. Am Check-In-Schalter begrüßt das studentische Betreuerteam die Lehrkräfte, geleitet diese zum richtigen Raum und leistet bei Bedarf technische Unterstützung. Auf großen Bildschirmen wird angezeigt, wann und wo die nächste Veranstaltung „abhebt“.

Umgekehrt sehen die Studierenden in ihrem persönlichen Stundenplan, der auch auf dem Smartphone aufrufbar ist, welches Tagesprogramm für sie ansteht. Das Konzept wird seit Mitte März vorbereitet und wurde bis zum Start mehrfach getestet.

Die erste Bilanz fällt äußerst positiv aus: „An den ersten drei Tagen liefen im Schnitt 132 Veranstaltungen; diese hatten 4.405 Teilnehmer mit einer Anwesenheitszeit von insgesamt 235.219 Minuten, entsprechend 3920 Stunden täglich“, rechnet Prof. Marschall vor. Die Technik habe völlig störungsfrei funktioniert.

Ausgenommen von der Online-Lehre sind nur einige Kurse, die die Mitwirkung von Patienten erfordern. Wobei damit „echte“ gemeint sind, nicht die Simulationspatienten aus dem „Studienhospital Münster“, die schon bisher teils in den Lehrplan integriert waren.

Für Kurse mit realen Kranken wird geprüft, ob diese wie bisher in Kleinstgruppen im Patientenzimmer stattfinden können. „Wir wollen auf die echte Interaktion nicht ganz verzichten. Wo wirklich eine Untersuchung mit Anfassen nötig ist, werden einige wenige Teile der Praktika später nachgeholt oder bei praktischen Einsätzen unter Supervision kontrolliert erfolgen“, kündigt Prof. Marschall an.