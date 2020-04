Drei Fahrraddiebe machten sich am Montagabend gegen 23 Uhr an einem Fahrradständer am Rudolf-Harbig-Weg zu schaffen. Sie wurden laut einer Mitteilung der Polizei allerdings von Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei informierten.

Beim Eintreffen der Polizisten flüchtete das Trio. Die Beamten stoppten einen 22-Jährigen noch auf dem angrenzenden Parkplatz und nahmen ihn vorläufig fest. Hinter dem Fahrradständer lagen auf einem Feld ein unverschlossenes Mountainbike, ein abgeschlossenes Hollandrad und ein aufgebrochenes Trekkingrad. Neben den Rädern fanden die Polizisten einen Pflasterstein. Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Dieben dauern an.

Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 2750 entgegen.