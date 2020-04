Warum in Münster kein Bußgeld droht

Seit Montag (27. April) gilt in Nordrhein-Westfalen - und somit auch in Münster die Maskenpflicht. Während einige Bundesländer sofort diejenigen, die sich nicht an die Pflicht halten, mit Bußgelder belegen, hat die nordrhein-westfälische Landesregierung davon abgesehen.

Doch einige NRW-Städte führen Bußgelder nun auf eigene Faust ein: In Aachen werden 35 Euro fällig, wenn jemand ohne Mund-Nasen-Schutz in Bussen, Bahnen oder beim Einkaufen unterwegs ist. Köln geht deutlich weiter: Wer sich hier nicht an die Pflicht hält, wird nach Angaben des WDR mit 150 Euro zur Kasse gebeten.

So ist die Lage in Münster

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer erläutert auf Anfrage: "Grundsätzlich ist es wichtig, die Einhaltung dieser neuen Regel zu kontrollieren und im Falle eines Fehlverhaltens auch einzuschreiten. Die Stadt Münster beabsichtigt jedoch nicht, ein Bußgeld einzuführen, da die Akzeptanz der Maskenpflicht außerordentlich hoch ist in unserer Stadt."

Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht werde als ordnungsbehördliche Maßnahme die betreffende Person aufgefordert, den Bereich zu verlassen, erläutert Heuer weiter. Der Krisenstabsleiter sagt: "Mit einem solchen Platzverweis ist dem Ziel, dass in bestimmten Bereichen Masken zu tragen sind, ausreichend Genüge getan."