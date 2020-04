Ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer wurde am Dienstagabend an der Hammer Straße bei einem Unfall leicht verletzt. Der 37-Jährige kam laut Mitteilung der Polizei von der Friedrich-Ebert-Straße und fuhr auf der falschen Seite auf dem Radweg in Richtung Umgehungsstraße.

Ein, aus einer Grundstückseinfahrt kommender, 33-jähriger Autofahrer stieß dort um 18.33 Uhr mit dem Münsteraner zusammen. Der Zweirad-Fahrer stürzte auf die Straße.

Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten die Alkoholfahne des Pedelec-Fahrers, ein Atemalkohol-Test verlief mit 0,78 Promille positiv. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.