Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist am Mittwoch auf 631 gestiegen. Das sind vier Fälle mehr als noch einen Tag zuvor. Auch die Zahl der Patienten, die mittlerweile wieder gesund sind, ist von 577 am Dienstag auf 580 am Mittwoch angestiegen.

13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in Münster verstorben. Somit gelten laut einer Mitteilung der Stadt aktuell 38 Münsteraner als infiziert.

Elf Patienten auf Intensivstationen

Die Krankenhäuser behandeln zurzeit 21 Corona-Patienten, davon elf auf Intensivstationen. Aktuell müssen elf Patienten beatmet werden. Am Mittwochnachmittag waren auf den Intensivstationen der Stadt 56 Betten frei.

Am Dienstag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster 171 Kontrollen vor, dabei wurden 57 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt – diese abermals und in der Hauptsache auf Spiel- und Sportplätzen wie Schulanlagen.

Handel ist gut vorbereitet

"Positiv hervorzuheben bleibt, dass bei Kontrollen im Bereich der Bushaltestellen und ein- wie aussteigender Fahrgäste keine Verstöße erkennbar waren", teilt die Stadt mit. Alle angetroffenen Personen haben eine Mund-Nase-Bedeckung getragen. Gut organisiert sind augenscheinlich auch die Geschäfte in Münster – bei Kontrollen unter anderem entlang der Hammer Straße lagen keine Verstöße vor.