Konzentriert führt Simon Kaiser den Joystick in einem kleinen Raum im Obergeschoss des St.-Paulus-Doms. Auf dem Bildschirm vor ihm ist Dompropst Kurt Schulte am Altar zu sehen. Kaiser lenkt die im Dom festinstallierte Kamera, zoomt aus dem Bild heraus und bringt so den gesamten Altarraum ins Blickfeld der Zuschauer.

„Wir versuchen uns möglichst immer in die Situation der Leute an den Endgeräten hineinzuversetzen“, sagt der 18-Jährige. Seit zweieinhalb Jahren gehört der Münsteraner, der derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Dommusik absolviert, zum Team der sogenannten „Streamer“ des Bistums Münster.

Zwei Streamings pro Tag

Als „Stream“ wird die Übertragung zum Beispiel von Videos ins Internet bezeichnet. Allein in den vergangenen Wochen, in denen Gläubige aufgrund der Corona-Krise nicht an Gottesdiensten teilnehmen durften, war Kaiser weit mehr als 20 Mal im Einsatz.

Seit Mitte März bedeutet das für den Münsteraner vor allem eins: früh aufstehen. In den vergangenen Wochen, in denen keine Gottesdienste stattfinden konnten, gab es zwei Streamings pro Tag: um 8 Uhr aus dem St.-Paulus-Dom und um 18 Uhr aus der St.-Lamberti-Kirche. Hat Simon Kaiser Dienst, ist er meist zwischen 7.15 und 7.30 Uhr an seinem Platz. Auch seine Teammitglieder Jakob Kuhn und Jonah Haves treffen dann ein.

„ Die bereiten wir vor Beginn des Gottesdienstes vor, damit wir sie währenddessen nur noch per Mausklick auf das jeweilige Bild ziehen müssen. Die bereiten wir vor Beginn des Gottesdienstes vor, damit wir sie währenddessen nur noch per Mausklick auf das jeweilige Bild ziehen müssen. “ Jakob Kuhn

Als Vorlage dient den jungen Technikern ein Regieplan, erstellt von der Rundfunkabteilung des Bistums. Darin ist aufgelistet, welche sogenannten Bauchbinden mit Informationen wann eingeblendet werden müssen. „Die bereiten wir vor Beginn des Gottesdienstes vor, damit wir sie währenddessen nur noch per Mausklick auf das jeweilige Bild ziehen müssen“, erklärt Jakob Kuhn.

Per Handy wird der Kontakt zum Kollegen gehalten, der im Dom die mobile Kamera bedient: „Jonah, Du bist jetzt live.“ Ab Freitag (1. Mai) können Gottesdienste unter bestimmten Auflagen wieder im Dom stattfinden. Der Einsatz der „Streamer“ ist weiterhin gefragt: Ab Sonntag (3. Mai) überträgt das Bistums sonntags die Messe um 11.45 Uhr.