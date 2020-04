Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Villa ten Hompel derzeit geschlossen. Dennoch gibt es Angebote: Mitarbeiter des Geschichtsortes haben eine virtuelle Führung entwickelt. Dabei werden essenzielle Stationen der Dauerausstellung in jeweils maximal 90 Sekunden erklärt.

Man hoffe, dass trotz zahlreich gebuchter und nun abgesagter Führungen und Seminare auch in der Schließungszeit ein spannender Einblick in die Dauerausstellung „Geschichte – Gewalt – Gewissen“ gewährleistet werde. Zudem sollen während der Schließungszeit Hinweise auf Bücher, Filme, Serien mit Bezug zu den „Hausthemen“ gegeben werden, berichtet die Villa.

Die Mitarbeiter der Villa ten Hompel bieten zudem personenbezogene Einblicke in die Ausstellung „Geschichte – Gewalt – Gewissen“. Das Team hat über die Arbeit in und mit der Ausstellung, durch Forschungsarbeiten oder durch Begegnungen Bezüge zu Personen, die in der Ausstellung eine wichtige Rolle spielen, hergestellt. So stellen die Mitarbeiter des Geschichtsortes in Videos Biografien dieser Personen vor. Die große Bandbreite ihrer Handlungen stehe stellvertretend für die Themenvielfalt.