Durch Serverprobleme war der Start ins erste komplett digitale Sommersemester für viele der 45.000 Studierenden der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) holprig. „Wir hatten vom ersten Tag an massive Zugriffszahlen, aber das war auch so gewollt“, berichtet WWU-Sprecher Norbert Robers.

Gerade zu Beginn hätte es dabei immer wieder Server-Probleme gegeben. „Das war am Anfang nicht zu vermeiden, da alle gleichzeitig auf ihre Lernmaterialien zugegriffen haben“, so Robers. Es sei zu kurzen Verzögerungen beim Laden der Lernmaterialien gekommen, E-Mails seien mit einem gewissen Zeitabstand versendet und empfangen worden.

Server stoßen weiter an Grenzen

„Wir mussten ja erstmal abwarten, wie die Nutzer reagieren und wann sie auf die Inhalte zugreifen“, erläutert Robers. Nun werde versucht, die Situation zu beruhigen: „Wir haben jeden Tag Konferenzen, schauen uns täglich die Serverkapazitäten an und haben schon nachgebessert.“

Mittlerweile würden die meisten Programme stabil laufen, auch wenn die Server gerade zur Hoch-Zeit zwischen 10 bis 14 Uhr an ihre Grenzen stießen. Bloß beim Abrufen von Videos, etwa von aufgezeichneten Vorlesungen, komme es noch zu Problemen. Hier setzt Robers auf den Lerneffekt bei den Dozenten: „Wir empfehlen, die Videos zu komprimieren. Man muss kein Video hochladen, das zwei Gigabyte groß ist.“

26.000 Nutzer in der ersten Woche

Dabei zeigt sich der erhöhte Zugriff der Studierenden besonders an der am meisten genutzten Plattform „Learnweb“. „Wir hatten schon in der ersten Woche 26.000 Nutzer. Das ist Rekord.“ In „Learnweb“ können Dozenten digitale Kurse für ihre Studierenden anlegen, in denen Arbeitsmaterialien und Aufgaben hinterlegt werden können. Obwohl die Plattform schon seit mehreren Jahren an der WWU benutzt wird, seien die Zugriffszahlen im Vergleich zum vergangenen Semester um 8000 gestiegen. Auch die Zahl der Kurse sei um 600 auf über 3400 gestiegen.

Wird nun das ganze Semester digital ablaufen? „Wir fahren, bedingt durch die Rahmenbedingungen, erstmal auf Sicht. Bis Pfingsten wird es keine Präsenz-Veranstaltungen geben“, so Robers. Lediglich für einzelne praktische Kurse gebe es Ausnahmen. Ein Lichtblick für Studierende – und die Server – sei allerdings, dass bald Bücher aus der Unibibliothek bestellt werden können.