Nach nur zwei Monaten hatte Alwine Glanzihren Posten als Direktorin des Mühlenhofs Ende Februar wieder aufgegeben – aus familiären Gründen, wie es hieß. Nun gibt es eine Nachfolgerin: Das Freilichtmuseum wird ab sofort von Anne Wieland geleitet.

Nach dem Weggang von Glanz habe man Verhandlungen mit weiteren Personen aus dem in der Vergangenheit durchgeführten Bewerbungsverfahren durchgeführt, so Markus Johow, 1. Baas. Die Wahl sei auf Wieland gefallen. Der Mühlenrat habe die Entscheidung einstimmig bestätigt. Die neue Museumsleiterin stammt aus Münster, ist 40 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines Kindes. Sie arbeitet bereits seit 2018 am Mühlenhof.