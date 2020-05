In der Nacht von Dienstag (5. Mai) auf Mittwoch (6. Mai) kommt es von 20 bis 5 Uhr in der Anschlussstelle Münster-Nord zwischen Autobahn 1 und Bundesstraße 54 zu Sperrungen. Laut einer Mitteilung von Straßen-NRW werden beide Verbindungen von der A 1 in Fahrtrichtung Bremen auf die B54 nach Münster und Gronau gesperrt.

Umleitungen werden laut der Mitteilung eingerichtet. Die Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Hamm muss in der Nacht Fahrbahnschäden beseitigen und investiert dafür 20.000 Euro aus Bundesmitteln.