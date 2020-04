Ein Krisengipfel als Basis

Bitter enttäuscht und entsetzt seien viele seiner Kollegen gewesen, hatte Hendrick Eggert im Bezug auf die von der Stadt untersagte „Demo der leeren Stühle“ geäußert, mit denen die Gastronomie auf ihrer Situation hatte aufmerksam machen wollen.

Doch der Dissens, der sich noch vor wenigen Tagen offen Bahn zu brechen schien, von ihm war am Donnerstagmittag nichts mehr zu spüren, als Oberbürgermeister Markus Lewe in Begleitung von Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer sowie Hendrik Eggert, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands, und Joachim Brendel als Vertreter der IHK Nord Westfalen vor die Presse traten.

Hoffen auf die Wiedereröffnung

Man habe das Wohlwollen der Vertreter der Stadt gespürt, bezog sich Eggert auf das vorangegangene Gespräch. Nun hoffe man, dass man in naher Zukunft auch Taten werde spüren können.

Beweisen könnten sich mögliche Taten vielleicht schon im Mai, dahingehend jedenfalls äußerte sich Krisenstabsleiter Heuer. Er gehe davon aus, dass das Land Nordrhein-Westfalen nach dem ersten Schritt Anfang Mai in einem zweiten Schritt einige Wochen später auch die Wiedereröffnung der Gastronomie erlaube. Voraussetzung dafür sei allerdings, so Heuer, dass sich die Infektionszahlen weiter so entwickelten, wie es derzeit zu beobachten sei. In Münster etwa sind sie seit mehr als vier Wochen rückläufig.

Forderung nach reduzierter Mehrwertsteuer

Handfestes, wie die Stadt der Gastronomie, so sie denn wieder bewirten darf, helfen kann, gab es nach dem ersten Gespräch am Donnerstag noch nicht zu vermelden. Gleichwohl äußerte Oberbürgermeister Lewe deutlich, er wolle seinen und den Einfluss der Stadt nutzen, um unter anderem anzustreben, dass eine reduzierte Mehrwertsteuer auf sieben Prozent nicht nur für einzelne Betriebe und Angebote der Branche komme, sondern für alle – und das nicht nur temporär, sondern auf Dauer. Eine Forderung, die von vielen, auch außerhalb Münsters, bereits seit Jahren formuliert wird.

Zudem haben Stadt und Gastronomen vereinbart, nach Konzepten zu suchen, das Geschäft der Gastronomen nach einer Wiedereröffnung zusätzlich anzukurbeln. Von Seiten der Verwaltung war am Donnerstag bereits zu vernehmen, die Außengastronomie spiele dabei eine große Rolle.

Neue Flächen für Außengastronomie

So soll nicht nur über größere Außenbereiche nachgedacht werden. Auch neue Flächen im gesamten Stadtgebiet sollen identifiziert werden, die Gastronomen für ihr Angebot zur Verfügung gestellt werden könnten. Zudem wird offenbar auch über zusätzliche Außengastronomie an bekannten Standorten, etwa auf der Jüdefelder Straße, nachgedacht.

Weiterhin werde über eine Einstellung der Vergnügungssteuer, etwa für Tanzveranstaltungen, gesprochen, so Lewe. Außerdem könnte die Beherbergungs- zu einer Tourismussteuer umgewandelt werden. Diese soll dazu dienen, Münsters Angebot nach außen zu bewerben. Denn Lewe erwartet in Folge der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren einen verstärkten innerdeutschen Tourismus. Münsters Ausgangslage in diesem Zusammenhang bewertete Bernadette Spinnen (Münster Marketing) als „Pole Position“.