UKM kehrt schrittweise zur Normalität zurück

Nur noch 50 Prozent der Menschen, die mit Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt vor der Corona-Krise eine Notfall-Station eines münsterischen Krankenhauses aufgesucht hätten, täten das auch jetzt.

Die Menschen würden aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken, viel zu spät in ein Krankenhaus kommen – mit der Folge, dass viele von ihnen weitaus größere Schäden davontragen würden, als das vor der Corona-Pandemie der Fall gewesen wäre. Das sagte am Donnerstagmorgen Prof. Dr. Hugo Van Aken, Ärztlicher Direktor des UKM. Mehr noch: Van Aken sprach in diesem Zusammenhang von „Kollateralschäden“.

Verschobene Operationen nachholen

Ab sofort leitet das UKM eine Corona-Wende ein. Das Schreiben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann vom 29. April „an die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen“ macht es möglich. Die elektiven – also planmäßigen – Operationen und Eingriffe sollen wieder aufgenommen werden.

Heißt im Fall des UKM: „Wir werden bis Ende nächster Woche alle Patienten kontaktieren, deren Operationen wir verschieben mussten“, so Van Aken im Gespräch mit dieser Zeitung. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister gehe mit seinen Lockerungen und diesbezügliche Empfehlungen an die Kliniken noch weiter als es das Bundesgesundheitsministerium tue – und das sei absolut richtig.

Andere Erkrankte in den Fokus rücken

Zurzeit sind es nach Angaben von Van Aken neun Patienten, die durch das Coronavirus erkrankt sind und sich im UKM befinden. Platz sei auf der Isolierstation für 24 Patienten. Sich im UKM mit Covid 19 anzustecken, so Van Aken, sei „fast auszuschließen“. Es gehe jetzt darum, wieder anderweitig Erkrankte in den Fokus zu nehmen, deren Zugang zum Gesundheitswesen im Zuge der Covid-19-Maßnahmen eingeschränkt war.

Nach dem neuerlichen Ministerschreiben aus Düsseldorf sollen Krankenhäuser ab sofort in einer ersten Stufe nur noch zehn Prozent ihrer Intensivkapazitäten für Covid-19-Patienten frei halten. Sollten diese ausgeschöpft sein, müssten weitere zehn Prozent innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung stehen. Noch einmal zehn Prozent sind innerhalb von weiteren 48 Stunden vorzuhalten, sollte auch die zweite Stufe gegriffen haben. Unter diesen Vorgaben, so Van Aken, könnten die geplanten Operationen und Eingriffe im UKM wieder stattfinden.

Langsam zurück zur Normalität

Immer wieder wird von einer zweite Infektionswelle gesprochen. Sollte es die geben, so der Ärztliche Direktor, sei das UKM in der Lage, innerhalb von „vier bis fünf Tage“ genügend Intensivkapazitäten bereitzustellen. Waren die Einschränkungen dann in dieser Stärke überhaupt richtig? Van Aken: „aus heutiger Sicht – nein“. Doch zu Beginn des Ausbruchs habe das niemand wissen können.

Dr. Ralf Becker hat eine Praxis unter anderem mit hausärztlicher Versorgung in der Innenstadt. Auch er sagt, dass es „fast ausgeschlossen“ ist, sich in seiner Praxis mit dem Virus anzustecken. Zu Beginn der Krise hätten er und seine Kollegen nahezu nur telefonisch behandelt. Immer seien aber auch Impfungen (vor allem gegen Lungenentzündung), Routine- und Laboruntersuchen erfolgt sowie natürlich Notfälle behandelt worden. Seit diesem Montag fahre er seine Praxis „langsam wieder hoch“. In der derzeitigen Lage könne es „schrittweise zurück zur Normalität gehen“.