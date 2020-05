Zoo Rheine öffnet am Montag, Münster am Dienstag

„Ab der kommenden Woche können Zoologische Gärten und Tierparks sowie Botanische Gärten, Garten- und Landschaftsparks in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen”, teilte das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 1. Mai mit. Voraussetzung ist, dass die Einrichtungen durch individuelle Sicherheitskonzepte und Maßnahmen die Einhaltung strenger Hygiene-Regeln sicherstellen.

Der Naturzoo in Rheine macht von der Lockerung direkt ab Montag Gebrauch - mit Einschränkungen und unter Auflagen wieder für Besucher. Abstands- und Hygiene-Regeln müssen eingehalten werden, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, heißt es am Sonntag aus Rheine. Zudem dürfen sich maximal 1400 Besucher auf dem Zoogelände aufhalten, Ein- und Ausgang werden dafür kontrolliert. „Wenn die maximale Besucher-Anzahl erreicht ist, kann es zu Wartezeiten am Eingang kommen. Beachten Sie da auch die Einhaltung von Abständen zu anderen Besuchern”, bittet der Zoo.

Zur Verhinderung von Menschenansammlungen sind die Tierhäuser sowie Affenwald und Lemuren-Wald, aber auch Spielplätze geschlossen, die Seehund-Vorführungen finden nicht statt. Während das Zoobistro geschlossen ist, gibt es an den Kiosken Snacks und Getränke zum Mitnehmen.

Allwetterzoo öffnet am Dienstag

Ein etwas anderes Bild ergibt sich in Münster. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir noch keine Angaben über das wie und wann machen”, berichtet ein Sprecher des Allwetterzoos noch am Sonntagmittag. Man warte noch auf einen offiziellen Bescheid von der Stadtverwaltung, die den Zoo auch geschlossen habe.

Wenige Stunden später heißt es dann, dass am Dienstagmittag geöffnet werden soll. Das erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Ludger Hellenthal. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, soll aber am Montag bekannt gegeben werden. Dann würden auch die nötigen technischen Voraussetzungen für die Wiedereröffnung getroffen. Schließlich gehe es um insgesamt 3000 Tiere und rund 100 Mitarbeiter. Parkplatzorganisation, Personaleinsatz, Technik müssten vorbereitet werden. „Der Zoo freut sich, wieder ein neues Reisegefühl in Münster zu geben“, so der Aufsichtsratschef.

In Osnabrück, dem im letzten Jahr besucherstärksten Zoo der Region, wird es voraussichtlich noch etwas länger dauern. Die Auflagen zur Wiedereröffnung würden in der der kommenden Woche bekanntgegeben, berichtet der Zoo, der erwartet, ab Donnerstag (7.5.) wieder Besucher empfangen zu können.