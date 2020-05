Die Wahlen zu den Gremien der Studierendenschaft und den studentischen Vertretern in den Gremien der Universität werden laut einer Mitteilung vom Juni in das Wintersemester verschoben. Die Wahlen, die ursprünglich für den Zeitraum 15. bis 19. Juni 2020 vorgesehen waren, können laut dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Form stattfinden.

„Wir reden hier von knapp 45.000 Studierenden, das sind die Ausmaße einer kleinen Stadt. Deshalb fällt man eine solche Entscheidung nicht leichtfertig“, sagt Liam Demmke (AStA-Vorsitz). Das Studierendenparlament habe den AStA in der Sitzung am 20. April nahezu einstimmig dazu aufgefordert, die Wahlen zu verschieben, nachdem alternative Formen der Durchführung als nicht durchführbar angesehen wurden.

Die Verschiebung sei mit der Universität abgestimmt worden. „Wir visieren nun das Wintersemester als neuen Zeitraum an, möglichst November oder Dezember“, so Demmke.