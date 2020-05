Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist am Montag das erste Mal seit einigen Tagen wieder leicht gestiegen. Am Montagnachmittag meldete die Stadt 632 Infektionen, zwei mehr als in den Tagen zuvor.

"Tatsächlich wurde aktuell nur eine Neuinfektion festgestellt, aufgrund eines Datenabgleichs und nach Rücksprache mit dem Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW allerdings noch eine weitere Infektion im Bestand nachgetragen", erläutert die Stadt in der Mitteilung weiter.

599 Menschen sind genesen

599 vormals infizierte Patienten sind mittlerweile wieder genesen. Somit gelten aktuell nur noch 20 Münsteranerinnen und Münsteraner als infiziert. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben.

Gute Nachrichten gibt es derweil vom Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Hiltrup: Alle Testungen, die dort in der vergangenen Woche durchgeführt worden waren, hatten ein negatives Erlebnis. Eine Schülerin hatte zuvor Kontakt zu einer vermutlich noch mit dem Virus infizierten Person und wurde deshalb präventiv in Quarantäne geschickt.

13 Patienten auf Intensivstationen

Die Krankenhäuser behandeln zurzeit 19 Corona-Patienten, davon 13 auf Intensivstationen. Aktuell müssen zehn Patienten beatmet werden. Am Montagnachmittag waren auf den Intensivstationen der Stadt 44 Betten frei.

Am Sonntag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster 183 Kontrollen vor, bei diesen Kontrollen wurden 54 Verstöße gegen die Anti-Corona-Vorgaben festgestellt. In der Hauptsache wurden Mindestabstände nicht eingehalten, unter anderem am Hafenplatz.