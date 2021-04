Münsterland -

Die Sieben-Tages-Inzidenzen sind am Dienstag im Münsterland gesunken. Münster bleibt trotzdem über 100 und steht kurz davor, die Notbremsen-Kriterien zu erfüllen. Im Kreis Steinfurt gilt für die Schulen ab Mittwoch (28. April) wieder Distanzunterricht. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.