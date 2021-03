Impfstart für Erzieher, Lehrer und Polizisten am 8. März

Münsterland -

NRW startet am 8. März mit Impfungen für das Personal in Kitas und Schulen sowie für Teile der Polizei. Zudem wird das Impfangebot in NRW ausgeweitet. Der Impfstart für die nächstfolgende Altersgruppe der Über-70-Jährigen soll in NRW Ende April/Anfang Mai erfolgen. Im Münsterland gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.