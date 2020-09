NRW plant Luftfilter in Gastronomie und Handel

Münsterland -

Der Trend im Münsterland ist derzeit eindeutig: Die Zahl der Infizierten sinkt. Und doch bereitet der nahende Herbst vielen Gastronomen Sorge. Wie können Virus-Übertragungen in Innenräumen verhindert werden? Die Landesregierung will künftig auf technische Lösungen wie etwa Luftfilter setzen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.