Münsterland -

Armin Laschet hat die Menschen in NRW auf strenge Corona-Auflagen über den Jahreswechsel hinaus eingestimmt. Am Donnerstag wurden zudem weitere Details zu der geplanten Massenimpfung bekannt. Unterdessen steigt die Zahl der Todesfälle in Münsterland weiter an. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.