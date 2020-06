Ab 15. Juni: Grundschüler in NRW wieder täglich in die Schule

Münsterland -

Neuigkeiten aus Düsseldorf: Alle Grundschüler sollen in NRW ab dem 15. Juni wieder täglich zur Schule gehen. Das kündigte das Schulministerium am Freitag an. Unterdessen nimmt die Zahl der Corona-Infizierten in der Region weiter ab - wenn auch nur leicht. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.