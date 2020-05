Ab 8. Juni eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kita-Kinder in NRW

In zweieinhalb Wochen startet in NRW für alle Kita-Kinder ein eingeschränkter Regelbetrieb. Bereits ab heute gibt es weitere Lockerungen. Unterdessen gibt es beunruhigende Nachrichten aus einer Schule in Münster. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland.