123 Neuinfektionen und 127 Gesundmeldungen am Wochenende

Münsterland -

Im Kreis Warendorf hat es am Wochenende zwei wetere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Die Inzidenzen im Münsterland entwickeln sich in den Kreisen sowie der Stadt Münster aktuell unterschiedlich. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.