156 Neuinfektionen im Münsterland - fünf weitere Todesfälle

Münsterland -

Im Münsterland sind fünf weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Seit Sonntag wurden 156 Neuinfektionen registriert. Außerdem: In NRW gelten von Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.