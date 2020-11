Münsterland -

Der Kreis Borken meldet am Freitag vier weitere Todesfälle und so viele Neuinfektionen wie noch nie. Auch in Warendorf gibt es einen weiteren Todesfall. Eine 43-jährige Frau aus Oelde ist gestorben. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.