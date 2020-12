50 Todesfälle in einer Woche

Münsterland -

Die britische Mutation des Coronavirus ist nachweislich in NRW angekommen, die Zahl der Todesfälle in Deutschland hat einen Rekordwert erreicht. Der starke Anstieg wird auch im Münsterland sichtbar. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.