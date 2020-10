Münsterland -

64 Neuinfektionen an einem Tag: Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in allen Münsterlandkreisen weiter angestiegen. Die Polizei warnt unterdessen vor dem Video eines Busfahrers, das im Netz vielfach geteilt wird. Und die nächste Grundschule im Münsterland ist betroffen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.