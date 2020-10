Münsterland -

Aktuelle Lage im Münsterland am Donnerstag:71 Neuinfektionen stehen 46 Gesundmeldungen gegenüber. In NRW werden derzeit 535 Corona-Patienten in Kliniken behandelt. Das Land will die Schutzmaßnahmen derzeit aber nicht verschärfen. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.