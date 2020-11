Münsterland -

Innerhalb eines Tages gab es am Dienstag fast gleich viele Gesundungen wie Neuinfektionen im Münsterland: 228 zu 240. Am Mittwoch meldet der Kreis Borken unterdessen einen weiteren Todesfall. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.