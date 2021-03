Ab Karsamstag: Astrazeneca jetzt auch für «60 plus»

Münsterland -

Ab Karsamstag können Menschen ab 60 Jahren Termine für Impfungen mit Astrazeneca buchen. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an. Derweil hat Armin Laschet eine Corona-Testpflicht für Schülerinnen und Schüler in NRW ins Spiel gebracht und die Öffnung der Schulen nach den Osterferien in Frage gestellt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier bei uns im Newsticker.