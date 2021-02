Abwärtstrend im Münsterland unterbrochen

Münsterland -

Angst vor der Trendwende: Ging die Tendenz für die Corona-Neuinfektionen in der letzten Woche noch deutlich nach unten, stagnieren die Inzidenzen am Donnerstag im Münsterland - in einigen Kreisen steigen sie sogar wieder. Unterdessen häufen sich die Meldungen zu Ansteckungen mit der britischen Mutante. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.