Acht Todesfälle und 400 Neuinfektionen im Münsterland

Münsterland -

Über 400 Neuinfektionen und acht Todesfälle, darunter eine 43-jährige Frau - von Entwarnung kann angesichts der Coronazahlen aus dem Münsterland am Freitag keine Rede sein. Dennoch scheint es erbitterte Gegner der Schutzmaßnahmen zu geben, wie Vandalismusfälle in Münster zeigen. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.