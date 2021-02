Münsterland -

Im Kreis Borken gibt es acht weitere Fälle der britischen Mutation des Coronavirus. Aufgrund des heftigen Wintereinbruchs können Impfberechtigte mit Termin am Montag im Notfall auch erst am Dienstag in die Impfzentren im Münsterland kommen. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.