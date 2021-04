Arztpraxen starten nach Ostern mit Impfungen

Münsterland -

Nach Ostern werden jetzt auch die Hausärzte in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus eingebunden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht von einem wichtigen Schritt. Derweil will CDU-Chef Armin Laschet über die Ostern darüber nachdenken, welche Maßnahmen die dritte Welle der Corona-Pandemie wirkungsvoll eindämmen könnten. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier bei uns im Newsticker.