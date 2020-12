Münsterland -

Die Fallzahlen im Münsterland sind in den vergangenen Tagen relativ konstant geblieben. Am Mittwoch sind 268 Gesundungen und 202 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Donnerstag ist der Kreis Coesfeld der Kreis mit der niedrigsten Inzidenz im Münsterland. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.