Die nächsten Weihnachtsmarkt-Absagen im Münsterland

Münsterland -

Heimelige Stimmung am Glühweinstand wird es in diesem Jahr nicht wie gewohnt geben. Im Münsterland wurden die nächsten Weihnachtsmärkte abgesagt. Unterdessen hat das Oberverwaltungsgericht Münster eine weitere Corona-Regelung der Landesregierung ausgesetzt. Nach den verkaufsoffenen Sonntagen erwischte es jetzt das Prostitutionsverbot. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.