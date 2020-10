Münsterland -

Am Montag wurden im Münsterland 1692 Personen als am Coronavirus erkrankt gemeldet. Damit ist der bisherige Rekordwert vom 5. April (1526) deutlich überschritten. Unterdessen meldet der Kreis Borken drei weitere Todesfälle. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.