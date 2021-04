Drei weitere Todesfälle in den Kreisen Borken und Warendorf

Münsterland -

In den Kreisen Borken und Warendorf gibt es insgesamt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Derweil entwickeln sich die Inzidenzzahlen im Münsterland uneinheitlich. Der Wert für die Stadt Münster sank auf 100,9. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.