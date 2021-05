Drei weitere Todesfälle in den Kreisen Steinfurt und Warendorf

Münsterland -

In den Kreisen Steinfurt und Warendorf gibt es insgesamt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Derweil sind die Sieben-Tage-Inzidenzwerte überall im Münsterland gesunken. In den Kreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf gab es besonders starke Rückgänge zu verzeichnen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.