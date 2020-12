Elf Todesfälle am Wochenende im Münsterland

Münsterland -

Seit Freitag hat es im Münsterland elf weitere Corona-Todesfälle und über 600 Neuinfektionen gegeben. Die Inzidenzen sind in ganz NRW unverändert hoch. Die Landesregierung denkt schon an Beschränkungen auch nach dem 10. Januar. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.