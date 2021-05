Münsterland -

Münster hat die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer rechnet mit Lockerungen. Auch in den Kreisen Borken und Warendorf deuten die Inzidenzen ein Licht am Ende des Tunnels an. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.